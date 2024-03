Malore mentre sale in auto, Riccardo è morto nel parcheggio delle Poste

Ucciso a soli 51 anni da un malore improvviso, mentre si trovava a bordo della sua auto, in sosta nel parcheggio della Posta di Rudiano. Questo il tragico destino di Riccardo Paderno: originario di Cazzago San Martino, abitava da lunghi anni nel paese della Bassa, insieme alla moglie e ai loro due figli.

Tragedia nel parchegggio

La tragedia si è consumata verso le 14 di sabato 23 marzo: il 51enne era appena salito a bordo dell’auto, ma non sarebbe nemmeno riuscito a mettere in moto, si sarebbe accasciato sul volante. Le persone presenti hanno allertato il numero per le emergenze e, seguendo le indicazioni degli operatori del 112, hanno messo in atto le manovre salvavita in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica. La corsa dei sanitari del 118 si è rivelata, purtroppo, inutile: nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il cuore del 51enne non ha più ripreso a battere.

Il cordoglio

La notizia della drammatica e prematura scomparsa del 51enne si è diffusa rapidamente a Rudiano e non solo: Paderno era infatti noto in tutta la Bassa, soprattutto per via del suo lavoro di agente di commercio di materiali edili e serramenti.

"Era una persona genuina, sincera, schietta, mai sgarbata", si legge tra le tante testimonianze di affetto apparse sui social nelle scorse ore. Lascia nel dolore la moglie Barbara i giovani figli Martina e Matteo, la mamma Giuliana e la sorella Vittoria. Il funerale di Riccardo Paderno sarà celebrato alle 14.30 di oggi (martedì 26 marzo) nella chiesa parrocchiale di Rudiano.