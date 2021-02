Papà bresciano scompare nel nulla: ore d'angoscia per moglie e figlioletta

Risulta scomparso da domenica sera il 53enne Riccardo Girelli, sposato e padre di una bambina: il suo cane è stato ritrovato, lui ancora no

Ancora nessuna notizia, purtroppo, di Riccardo Girelli: padre di famiglia di 53 anni che risulta scomparso da domenica sera. Nel pomeriggio era uscito di casa insieme al suo cane, per fare una passeggiata (come faceva spesso): erano circa le 16.30, i familiari hanno cominciato a preoccuparsi quando ha fatto buio e in prima serata hanno allertato i soccorsi.

Originario di Breno, da tempo abita a Niardo insieme alla moglie e alla giovane figlia. Il cane è stato ritrovato in serata: si era nascosto in una stalla forse per ripararsi della pioggia. Ma di Girelli ancora nessuna traccia. Le ricerche sono coordinate dal Soccorso alpino e dalla Protezione civile: proprio a Niardo, nella sede degli Alpini, è stato allestito il campo base.

Le ricerche sono proseguite fino a tardi, senza esito, e poi riprese lunedì mattina ancora prima dell'alba. Le ipotesi è possa aver raggiunto la pista ciclopedonale che sale verso Cerveno o Losine: è in questa zona che sarebbe stato ritrovato il cane. Ma si cerca anche in direzione Braone, in località Negola.

L'appello pubblicato su Facebook

Si moltiplicano gli appelli, anche su Facebook. “Riccardo Girelli sembra essersi recato oggi pomeriggio lungo la ciclabile partendo da Niardo, senza fare ritorno a casa – scrivono i Comuni di Braone, Cerveno e Niardo – Il suo cellulare sarebbe stato agganciato tra Cerveno e Losine. Purtroppo non possiamo dare molte informazioni. Se qualcuno avesse incontrato Riccardo e potesse aiutare con informazioni utili può contattare le forze dell'ordine”.