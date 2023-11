Malore mentre lavora in cantiere, muore sotto gli occhi del figlio

Riccardo Franzoni, 66enne di Comezzano Cizzago, è morto per un malore improvviso che lo ha colto mentre era al lavoro in un cantiere a Clusone (Bg). La tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri, lunedì 20 novembre, in via Bonomelli. Franzoni si sarebbe accasciato improvvisamente mentre stava lavorando nel sottotetto di un condomino.

A dare l'allarme, verso le 7.35, è stato il figlio dell'uomo, che ha assistito alla tragedia. Subito è scattata la chiamata al 112: i sanitari di un'ambulanza e di un'auto medica hanno provato a rianimarlo, ma ogni sforzo per salvarlo è stato purtroppo vano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito. Non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali all'origine del decesso.