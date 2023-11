Auto sospetta gira per il paese: al volante c'è un uomo drogato e armato di coltello

È finito nel mirino delle pattuglie della polizia locale mentre, al volante della propria auto, percorreva le strade del centro di Virle, frazione di Rezzato. Una guida e un atteggiamento piuttosto sospetti che hanno portato gli agenti, impegnati nelle operazioni di controllo del territorio, ad intimare l’alt alla macchina. La paletta si è alzata e l’automobilista non avrebbe tentato di fuggire: una volta identificato, è stato sottoposto ai controlli di routine e pure perquisito.

Non solo è risultato positivo ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol e stupefacenti, ma è pure stato trovato in possesso di un pericoloso coltello. L’uomo è stato quindi denunciato per porto abusivo di arma impropria, oltre che per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.