La proprietaria è in casa, i ladri tentano di entrare: poi la fuga in contromano

La proprietaria in casa, i ladri fuori che cercano di accedere all'abitazione. Poi la fuga in auto, a quanto sembra, percorrendo contromano una via del paese. Il tentativo di furto è avvenuto a Rezzato, in località Virle, nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 novembre. Verso le 18.30, la proprietaria si è accorta che qualcosa non andava: ha avvertito dei rumori sospetti provenire dall'esterno e ha così sorpreso i malviventi.

Il faccia a faccia è stato - per fortuna - soltanto sfiorato: i ladri sarebbero poi saliti a bordo di una station wagon, prima di scappare a tutto gas. L'auto avrebbe percorso contromano via Turati, mettendo a repentaglio l'incolumità degli automobilisti di passaggio. Non sarebbe nemmeno la prima volta che la casa viene presa di mira dai malviventi: ci avrebbero già provato in altre due occasioni. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale Pierluigi Pasolini: "Prestate attenzione e in caso avvisate immediatamente le forze dell'ordine"