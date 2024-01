Cadavere di un uomo nel fiume: ritrovamento shock in paese

Il cadavere di un uomo di 50 anni è stato ripescato dalle acque del canale che scorre accanto a via Giuseppe Garibaldi a Rezzato: dai primi accertamenti pare si sia trattato di un gesto volontario. L’allarme è stato lanciato verso le 19.30 di giovedì 18 gennaio: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’automedica e un’ambulanza. Inutili gli forzi dei soccorritori: non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I carabinieri, che si sono occupati delle indagini del caso, avrebbero pochi dubbi: si sarebbe trattato di un gesto estremo. La salma dell’uomo, di casa nel paese dell’hinterland, è stata ricomposta e sottoposta ai dovuti accertamenti medico-legali: presto verrà riconsegnata alla famiglia- È intervenuta anche la polizia locale che si è occupata di gestire la viabilità della trafficata strada che collega Mazzano e Rezzato alla città.