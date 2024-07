Mandibola fratturata con un pugno fuori dal locale: ragazzo in ospedale

La lite sarebbe cominciata nei pressi del dancefloor di Spiaggia 91. Forse un commento di troppo alla ragazza sbagliata ed è scattato il parapiglia tra alcuni dei giovani avventori. Il personale addetto alla sicurezza ha riportato la calma, ma solo temporaneamente. Una volta usciti dal parco acquatico di giorno e locale di notte, situato al confine tra Rezzato e Castenedolo, i ragazzi si sarebbero di nuovo affrontati. Infine, il brutale pestaggio nei pressi del parcheggio.

Ad avere la peggio un 26enne italiano: preso a pugni e forse anche calci dai 'rivali' - stando alle prime ricostruzioni pare fossero in 4 - avrebbe riportato gravi traumi al volto. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 4.30 della notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio: il 26enne è stato portato in ambulanza al Città di Brescia.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto per gli accertamenti di rito, il 26enne avrebbe però lasciato la clinica cittadina. Ma i dolori al volto erano troppo forti e, in un secondo momento, si è presentato all'ospedale Civile di Brescia. Nel principale nosocomio cittadino gli è stata diagnosticata la frattura della mandibola: dopo le cure del caso, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Indagini in corso, da parte dei carabinieri, per fare piena luce sulla lite degenerata in una violenta aggressione. Al vaglio ci sono le testimonianze di chi ha assistito al parapiglia degenerato in un pestaggio: all'arrivo dei militari, oltre al 26enne ferito, fuori dal locale non c'era infatti nessun altro. Da chiarire anche i futili motivi all'origine della lite.