Un uomo e un ragazzo fanno sesso sul ciglio della strada: multa da 20.000 euro

Rischiano fino a 20mila euro di multa (10mila a testa), un 32enne e un 64enne beccati dalla Polizia Locale di Rezzato mentre consumavano un rapporto sessuale in auto, lungo la strada secondaria che porta a Castenedolo: gli atti osceni in luogo pubblico, ricordiamo, non sono più considerati alla stregua di un reato penale ma solo un illecito amministrativo (per cui comunque è prevista una multa salatissima).

Controlli a tappeto sul territorio

Non è l'unico intervento degli agenti in questi ultimi giorni. Sono state multate altre due persone, intercettate mentre erano impegnate nell'atto fisiologico della minzione ma in luogo pubblico (al parco) e altre quattro colte in flagrante mentre abbandonavano illecitamente rifiuti.

E' stato preso in tempo anche un ragazzino che, armato di bomboletta spray, stava probabilmente per imbrattare qualche muro del paese. I controlli proseguiranno anche per la verifica del rispetto delle norme anti-contagio: nel merito, in poco più di un mese sono state multate ben 24 persone.