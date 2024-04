Ragazzini sui binari mettono pietre sulle rotaie: il treno è costretto a fermarsi

Si sono allontanati senza lasciare traccia, se non una lunga coda di disagi, i ragazzini che lunedì sera, poco prima del tramonto, sono stati visti posizionare alcuni sassi sulle rotaie della linea ferroviaria Milano-Venezia, in territorio di Rezzato e subito dopo l’uscita dalla città. La circostanza ha costretto il treno regionale veloce 2635, appena partito dalla stazione di Brescia, prima a una brusca frenata e poi a un lungo stop.

Stop obbligato

Nessun pericolo imminente per i passeggeri: i sassi, raccolti dalla massicciata, non arrecano danni al treno in transito. Ma l’avvistamento di “persone non autorizzate sui binari” ha costretto il macchinista a fermare il convoglio. La situazione si è risolta solo dopo parecchi minuti: allertata anche la Polizia ferroviaria. Sarebbero già diversi gli episodi simili avvenuti nelle ultime settimane tra città e provincia, da Sant’Eufemia a Rovato.

Nessuno si è fatto male, ma il rischio per l’incolumità dei ragazzini coinvolti rimane sempre alto. Oltre che la loro punibilità: come da articolo 38 del Dpr 753/1980, il documento sulle norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità delle ferrovie di altri servizi di trasporto, si va da un minimo di una sanzione amministrativa fino a un massimo di una contravvenzione penale, con ammenda o arresto fino a 2 mesi.