Incendio all’ufficio postale: evacuati clienti e dipendenti

Mattinata di fiamme e paura all'ufficio postale di Rezzato: poco prima delle 9 di oggi, mercoledì 20 dicembre, un incendio, per fortuna di dimensioni ridotte, è divampato all’interno della struttura di via Brescia. Immediatamente è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: sul posto sta operando una squadra dei vigili del fuoco di Brescia, con l’ausilio di un’autoscala.

Il personale e i clienti sono stati evacuati e l’ufficio è stato chiuso al pubblico per consentire ai pompieri di mettere in sicurezza la struttura e domare le fiamme. Non si registrano feriti o intossicati, ma è stata comunque inviata un’ambulanza di Mazzano Soccorso. Stando alle prime informazioni trapelate, all’origine dell’incendio ci sarebbe un cortocircuito.