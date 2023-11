Vandali di Halloween: lanciano petardi sulle auto in sosta

Notte di controlli quella appena trascorsa per la polizia locale di Rezzato. In previsione dei festeggiamenti di Halloween il comandante Giacomo Fola ha predisposto un piano per monitorare le zone più "a rischio" e gli abituali luoghi dove si ritrovano i ragazzi.

Tre gli equipaggi che hanno setacciato il paese dell'hinterland cittadino e numerosi gli interventi scattati in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini per lo scoppio di botti. Un gruppo di giovani è anche stato sorpreso mentre gettava petardi sulle auto in sosta: per alcuni di loro la serata di festa si è conclusa con una denuncia.