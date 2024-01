Guidava con una patente falsa, senza assicurazione: fermata in pieno centro

È finita nel mirino della polizia locale mentre percorreva in auto le strade del centro di Rezzato: la guida alquanto incerta, soprattutto alla vista della pattuglia, ha attirato l’attenzione degli agenti che hanno quindi alzato la paletta. E per la donna al volante sono cominciati i guai: la licenza di guida esibita durante i controlli era infatti falsa. Non solo: la macchina era totalmente sprovvista di assicurazione.

Il documento è stato sequestrato, per consentire agli agenti di svolgere tutti gli accertamenti del caso; stessa sorte anche per la macchina. La donna è stata ritenuta responsabile del reato di falsità materiale e denunciata a piede libero.

Nell’anno che si è appena concluso la maggior parte delle violazioni riscontrate - in tutto sono state 5.618 - dalla polizia locale di Rezzato hanno riguardato proprio veicoli non assicurati o privi della revisione, ma pure sorpresi a circolare nonostante fossero sottoposti a fermo amministrativo o sequestro. Tante anche le persone fermate alla guida nonostante fossero senza patente: negli ultimi 24 mesi sono state ben 53 le licenze di guida ritirate e 156 i veicoli sequestrati.