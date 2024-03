Donna fermata con una patente scaduta, mostra un documento firmato con il sangue

Fermata, ancora una volta, al volante di un’auto nonostante la sua patente fosse scaduta, ha esibito - di nuovo - un falso documento, redatto in proprio e firmato con il proprio sangue. A incontrare la donna di 65 anni questa volta sono stati gli agenti della Locale di Rezzato: la guida incerta ha insospettito i vigili, impegnati in un controllo di routine lungo le strade maggiormente trafficate del paese.

Il copione del surreale controllo è identico a quello andato in scena, all'inizio di febbraio, a Roè Volciano: quando gli agenti hanno fatto notare alla 65enne che non poteva guidare, perché la sua patente era scaduta dal 2021, ha mostrato la dichiarazione emessa da un’associazione che non riconosce né lo Stato, né le leggi, né le Forze dell’Ordine e ha spiegato che lei non era tenuta al rispetto della legge.

Oltre alla multa salata, è scattato (per fortuna) il fermo amministrativo della macchina, peraltro già sospesa dalla circolazione. Non solo: la donna è stata segnalata alla Motorizzazione Civile di Brescia per la perdita dei requisiti psicofisici necessari per poter guidare.