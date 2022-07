Sporcizia, cibo marcio e senza etichette: fruttivendolo chiuso dalla polizia

Sporcizia, cibo marcio e senza etichette, un lavoratore in nero: infine pure un'aggressione agli agenti che stavano controllando il locale. E' la cronaca di quanto accaduto, in questi giorni, in un negozio di ortofrutta di Rezzato, gestito da un cittadino egiziano: quest'ultimo se l'è presa con gli agenti e per questo è stato denunciato per oltraggio e resistenza.

Multato e denunciato

Non è l'unica denuncia della giornata. E' stato segnalato alla Procura anche per sfruttamento del lavoro: questo a seguito del riscontro su un collaboratore che è risultato senza contratto. Gli accertamenti della Polizia Locale hanno poi individuato una serie di carenze igieniche.

Oltre a problematiche legate ai prodotti in vendita: alcuni erano senza etichetta o comunque senza la possibilità di rintracciarne l'origine, altri in condizioni così disastrose (cibo marcio) da essere impossibile da vendere. Multa salatissima, oltre alle denunce.