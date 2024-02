Alla guida ubriachi o senza aver mai preso la patente, controlli a raffica in paese

Posti di blocco nelle strade più a rischio del paese, lungo le quali negli anni si sono registrati più incidenti, ma anche profondi controlli del territorio, in particolare nelle zone maggiormente colpite, nei mesi scorsi, dai ladri.

Proseguono le lunghe notti della polizia locale di Rezzato: il bilancio del servizio straordinario per prevenire le “stragi del sabato sera” è di tre automobilisti pizzicati con più alcol del consentito nel sangue, quattro veicoli sequestrati perché non assicurati, due persone sorprese al volante nonostante non avessero mai conseguito la licenza di guida.

Per gli automobilisti che presentavano un tasso alcolemico “notevolmente oltre il limite consentito”, come si legge nella nota diramata dalla Locale, è scattato il ritiro della patente. Sanzioni pesanti invece per i due conducenti trovati al volante senza patente o con un documento falso.

Infine sono stati individuate e identificate tre persone che si aggiravano per le vie del paese nel cuore della notte.