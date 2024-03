L’hanno vista accostare in un piazzale a margine di via Giuseppe Garibaldi, la Statale che collega la città a Mazzano, a pochi metri dal supermercato Lidl di Rezzato, e poi scendere dalla sua auto e accasciarsi a terra. Colta da un malore, la donna è stata salvata anche grazie al provvidenziale intervento di una pattuglia della Polizia Locale di Rezzato che proprio in quegli istanti stava transitando dalla zona, per i consueti controlli del territorio.

Nel pomeriggio di ieri (lunedì 11 marzo) alcuni cittadini, che avevano assistito alla scena, hanno infatti attirato l’attenzione della pattuglia che è immediatamente intervenuta: oltre ad allertare la centrale operativa del 112, gli agenti hanno messo in sicurezza la zona e prestato le prime cure alla donna di 42 anni.

Pochi minuti più tardi è arrivata l’ambulanza di Mazzano Soccorso, a sirene spiegate: per fortuna l’allarme è poi rientrato. La donna è stata trasportata in ospedale, in codice giallo: non sarebbe dunque in gravi condizioni.