Ladri scatenati in paese, svaligiata due volte la stessa casa: proprietario disperato

Un incubo che si è ripetuto, a distanza di poco meno di un anno. Come nell’ottobre del 2022, un’amarissima sorpresa ha accompagnato il ritorno a casa di Valter: cassetti rovesciati, vestiti e oggetti sparsi per il pavimento. Segno, inequivocabile, del passaggio (l'ennesimo) di una banda di ladri.

Il furto è stato messo a segno nella serata di mercoledì 27 settembre, in un’abitazione di via Fratelli Cervi a Rezzato: dopo aver forzato la porta, i ladri hanno rovistato ovunque arraffando ciò che di valore hanno trovato. Veloci e silenziosi, tanto che i vicini non si sono accorti di nulla.

Copione pressoché identico a quello di un anno fa, quando l’uomo si era trovato l'abitazione a soqquadro e aveva pure sfiorato il faccia a faccia con i malviventi, fuggiti a gambe levate quando si erano accorti del suo ritorno a casa.



Anche questa volta è scattata la chiamata ai carabinieri, che hanno raccolto la denuncia del proprietario. Mentre i militari indagano sul furto, in piazza e sui social si percepisce la preoccupazione e il malumore dei residenti della zona.