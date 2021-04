Rezzato: fine settimana di furti in via Castelletto e via Cremona, rubati soldi e gioielli

Nuovo raid di ladri a Rezzato: sabato 24 e domenica 25 aprile, un gruppo di malviventi ha colpito alcune abitazioni in via Cremona e via Castellini.



Come riportato dal Bresciaoggi, i ladri hanno atteso che gli inquilini uscissero di casa per entrare in azione. Due le case prese di mira in via Cremona: nella prima, dopo aver constatato l'assenza della proprietaria, i malviventi hanno messo a soqquadro l’abitazione e hanno portato via gioielli, banconote e accessori informatici. Poche ore dopo, si sono spostati su un'altra abitazione: qui hanno forzato la porta d’ingresso e hanno rovistato dappertutto nelle stanze alla ricerca di soldi e qualche oggetto di valore. Colpi e raid studiati osservando le abitudini degli inquilini.



La banda è entrata in azione anche in via Castellini, rubando soldi, oggetti d’oro e preziosi. Ancora non è possibile sapere se si tratta delle stesse persone. In questi ultimi giorni si sono verficati casi analoghi pure a Borgosatollo.