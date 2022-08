Tre donne rubano di tutto al supermercato: tradite dalla coda di un'astice

Incredibile ma vero, tradite dalla coda di un'astice. E' quello che spuntava da un passeggino dove, al suo interno, non c'era un bambino ma merce rubata per centinaia e centinaia di euro: fermate dal vigilante, l'hanno spintonato e preso a calci e pugni prima di riuscire a dileguarsi e fuggire a bordo dell'auto della complice, che l'aspettava fuori.

E' passato qualche mese dalla rapina al supermercato Rossetto di Rezzato, ma ora finalmente la Polizia Locale ha individuato le tre donne che avevano messo a segno il colpo. Si tratta di due giovani di 28 anni, residenti a Padenghe e in provincia di Venezia, e un'altra di 50 anni, che invece abita proprio a Rezzato (tutte e tre nomadi).

L'astice dal passeggino

Per l'occasione si erano presentate al supermercato con vestiti larghi e gonne ampie, oltre al citato passeggino: si sono riempite le tasche (e il passeggino) di tutto e di più, per poi allontanarsi come se nulla fosse. Il vigilante all'uscita si è accorto che qualcosa non tornava, dopo aver visto spuntare la coda di un'astice appena sottratta dal reparto pescheria: l'uomo ha cercato di fermarle, le due donne l'hanno spintonato e aggredito.

Il resto è storia: ci sono voluti mesi per risalire all'identità delle ladre. Gli agenti della Polizia Locale hanno lavorato sulle testimonianze, sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sui precedenti penali delle tre presunte ladre. Alla fine sono state identificate e denunciate: finiranno a processo per rapina impropria.