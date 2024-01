Folle fuga dalla polizia: strade imboccate contromano, agente trascinato sull’asfalto per metri

Ha letteralmente seminato il panico lungo le strade di Rezzato: prima sbarrando la strada alle auto in transito per chiedere l’elemosina, poi tagliando le rotonde e imboccando alcune vie contromano per fuggire dalla pattuglia della Polizia Locale che lo stava inseguendo. Alla fine per l’uomo, un 43enne di casa a Mazzano, sono scattate le manette: l’arresto è stato poi convalidato dal giudice, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato con una segnalazione arrivata al comando della Locale nella mattinata di giovedì 25 gennaio: una giovane donna stava seguendo con la propria auto un uomo che, con fare aggressivo, bloccava le macchine per poi chiedere con insistenza denaro ai relativi conducenti. Grazie alle precise informazioni fornite dalla ragazza, gli agenti hanno raggiunto il 43enne e lo hanno portato in caserma: denunciandolo - a piede libero - per accattonaggio molesto. Ma appena uscito dal comando l’uomo, per nulla intimorito o ravveduto, avrebbe ricominciato a bloccare le macchine per chiedere l'elemosina. A sorprenderlo di nuovo è stato un agente in borghese: dopo aver avvicinato il 43enne, ha tentato di trattenerlo in attesa dell’arrivo dei colleghi. Ma lui, noncurante del fatto che il poliziotto si era frapposto tra la portiera e la vettura, ha ingranato repentinamente la retromarcia trascinando l'agente per oltre sei metri.

Nonostante la precipitosa fuga, il 43enne è stato individuato in pochi istanti: si trovava nella parte opposta di Rezzato e aveva già sbarrato la strada ad altri conducenti pretendendo denaro. All’arrivo della pattuglia della Locale avrebbe pigiato sull’acceleratore, imboccando le strade del paese a folle velocità e pure contromano. Un inseguimento durato pochi chilometri: è stato fermato a Mazzano e per lui sono scattate le manette. È andata bene, per fortuna: nella folle corsa non ha provocato incidenti.