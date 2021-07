Rezzato: infortunio sul lavoro, ferito operaio di 59 anni

Attimi di grande apprensione per un infortunio sul lavoro avvenuto in un'azienda di via Manzoni a Rezzato: è successo lunedì pomeriggio verso le 12.20.

Per soccorrere un operaio di 59 anni è intervenuta l'ambulanza del Cosp di Mazzano. Dopo le prime cure sul posto, il 59enne è stato portato in ospedale.

Lanciato dai colleghi, l'iniziale allarme in codice rosso è stato poi derubricato in un più "rassicurante" giallo: l'uomo è stato ricoverato al Civile di Brescia, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Per la ricostruzione di quanto accaduto, sono in corso i rilievi dei carabinieri e dei tecnici dell'ATS di Brescia.