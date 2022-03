Cascina devastata dalle fiamme: proprietario soccorso per un malore

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 4 marzo, un vasto incendio è divampato in una cascina di via De Gasperi a Rezzato. A prendere fuoco, stando alle prime informazioni trapelate, è stata la tettoia di una parte non abitata dello stabile, adibita a legnaia e deposito.

L’allarme è scattato verso mezzogiorno, quando l’anziana coppia che vive nella cascina ha iniziato a vedere il fumo nero che fuoriusciva dalla porzione di edificio. Sul posto sono giunte, assieme alla polizia locale, due squadre dei Vigili del fuoco partite da Brescia, con il supporto di un’autobotte e un’autoscala.

Le fiamme si sarebbero velocemente propagate anche ai muri della parte della cascina dove vivono marito e moglie, causando anche il collasso del tetto. L’anziana coppia non avrebbe rimediato ustioni e non è rimasta intossicata dal fumo, ma l’uomo sarebbe stato colto da un malore, forse a causa del forte shock. Sul posto è stata quindi inviata anche un’ambulanza: l’anziano è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.