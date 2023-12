Ancora furti in casa: i ladri rubano tutto, anche i ricordi

Un copione che si ripete uguale a se stesso a Rezzato, come in tanti altri paesi della nostra provincia. Così come sono uguali la rabbia e lo sconforto provati dei proprietari dell’abitazione svaligiata nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 dicembre: usciti in auto per delle commissioni, al rientro hanno trovato l’appartamento a soqquadro.

"Hanno messo le mani ovunque e toccato qualsiasi cosa - si legge nel post condiviso sulle pagine social del paese per avvisare i cittadini della presenza dei ladri - portandosi via vestiti, oggetti e anche alcuni orologi il cui valore affettivo supera quello economico”.

I ladri hanno colpito ancora in via Turati: una zona particolarmente presa di mira in questo autunno segnato da una recrudescenza dei furti in abitazione. Numerose le case del quartiere, situato ai piedi della Valverde, che sono state svaligiate negli ultimi mesi. "Stanno facendo passare tutte le case della mia zona: non è possibile andare avanti così", si legge ancora su Facebook.