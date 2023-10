Casa svaligiata dai ladri due volte in tre mesi: allarme in paese

Per la seconda volta in pochi mesi, i ladri sono entrati in casa e l'hanno messa letteralmente a soqquadro per portare via ciò che di prezioso hanno trovato. Tutto è avvenuto in pieno giorno, senza che nessuno se ne accorgesse. Ma ciò che colpisce maggiormente è che, per intrufolarsi nell'abitazione, i malviventi hanno tranciato l'inferriata di una portafinestra. È successo nuovamente a una coppia che abita nella zona di via Kennedy, a poca distanza dal centro commerciale Cristallo.

Il colpo è stato messo a segno questa mattina, giovedì 12 ottobre, poco dopo le 10: al ritorno, la coppia si è trovata la casa sottosopra, come si vede nelle immagini pubblicate sulle pagine social del paese. I malviventi avrebbero frugato ovunque, cercando gioielli e contanti da portarsi via, anche rovistando nei cassetti della biancheria. Sono stati così veloci e silenziosi che i vicini non si sono accorti di nulla. Un incubo che si è ripetuto a distanza di meno di tre mesi. Oggi, come allora, un'amara sorpresa ha accompagnato il ritorno a casa di Gabriele e Chiara: cassetti ribaltati, vestiti e oggetti sparsi per il pavimento, segno inequivocabile dell'ennesima visita di una banda di ladri. Sui social, i cittadini derubati hanno espresso il loro sfogo: "Non ne possiamo più. Non ci sentiamo più sicuri".

Il fenomeno dei furti in abitazione sembra essere in aumento, come indicato dai dati del Ministero dell'Interno: nel 2022 le case svaligiate nel Bresciano sono state 3.679, 517 in più rispetto all'anno precedente (+16,5%).