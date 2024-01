Ladri in un salone da parrucchiere: rubato di tutto, negozio a soqquadro

Nonostante l'intensificazione dei pattugliamenti da parte delle forze dell'ordine, impegnate da oltre un mese a combattere l'emergenza furti nella nostra provincia, i ladri sono riusciti a mettere a segno l'ennesimo colpo. Ad essere preso di mira, stavolta, è stato il salone da parrucchiere "Manu.. di Forbici", che da oltre 10 anni è aperto in Via Fratelli Kennedy a Rezzato.

I malviventi hanno fatto irruzione nel negozio approfittando della chiusura per il giorno dell'Epifania, mettendo tutto a soqquadro e rubando ogni cosa di valore che sono riusciti a trovare. Grande la rabbia da parte del titolare: "Hanno fatto visita la mio negozio – ha scritto sui social –. Sperate solo che, tramite telecamere altrui, non venga a sapere chi sei o chi siete, altrimenti non so cosa può accadere. Ecco, questa è la realtà di oggi, però poi dobbiamo restare calmi...".