Suonano il campanello più volte, poi l'amara sorpresa: casa svaligiata

I ladri che suonano il campanello prima di entrare. È anche con questa strategia che vengono messi a segno i colpi: arrivano a qualsiasi ora, anche in pieno giorno, e per sincerarsi che i proprietari non siano in casa, suonano semplicemente il citofono. Se nessuno risponde, e le luci non si accendono, scatta il via libera, altrimenti si dileguano in fretta e furia.

È andata esattamente così in un’abitazione di Rezzato: il furto è stato messo a segno nella serata di ieri, mercoledì 6 dicembre. Una volta rincasata la proprietaria ha trovato la casa completamente a soqquadro: cassetti e armadi aperti, vestiti e accessori sparsi ovunque.

"Nei giorni precedenti hanno suonato parecchie volte al campanello di casa, probabilmente per controllare", scrive la donna sulla pagina Facebook del paese. E non sarebbe la sola alla quale il citofono suona un po’ troppo frequentemente in questi giorni: "Anche da noi, in via Leonardo da Vinci, hanno suonato due volte: sempre alla stessa ora, per due giorni di seguito", commenta Veronica.

Il consiglio sul dà farsi in questi casi è sempre lo stesso, ed è stato ribadito anche dai carabinieri nel filmato diffuso proprio per spiegare alla cittadinanza come prevenire i furti in abitazione: prestare attenzione alle persone che si aggirano nei pressi della propria abitazione e nel quartiere. In caso si tratti di volti mai visti prima è opportuno far scattare la segnalazione alle forze dell’ordine.