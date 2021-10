Grata delle finestra divelta: ladri entrano in casa e rubano di tutto

Furto in una villetta a schiera a San Carlo, frazione di Rezzato: giovedì 28 ottobre, i ladri sono entrati in un’abitazione di via Castellini.

I malviventi hanno rimosso una grata di una finestra che si affaccia sul giardino, una volta entrati hanno messo a soqquadro l’appartamento e rubato gioielli e alcuni oggetti di valore. Il tutto mentre i proprietari non erano in casa.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri, negli ultimi tempi altri colpi sono stati messi a segno nella zona.