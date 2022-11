Raffica di furti, svaligiate 3 abitazioni: i ladri in casa prima dell'ora di cena

Nuova ondata di furti a Rezzato: sarebbero almeno tre i colpi tentati o riusciti lo scorso fine settimana. Probabilmente la stessa banda ha preso di mira la zona di Via Milano, tra l'ufficio postale, la scuola e il campo sportivo. E come purtroppo capita spesso quando le giornate si accorciano, sono questi già i primi furti della stagione che avvengono ancora prima dell'ora di cena: verso le 18, quando le case spesso sono ancora vuote e il sole intanto è già tramontato.

Come scrive il Giornale di Brescia, in due occasioni i malviventi sarebbero stati sorpresi dai padroni di casa di rientro dal lavoro. In un primo caso è stato il giovane figlio dei proprietari a trovare l'abitazione sottosopra: i ladri stavano trafficando al piano di sopra e avrebbero cercato di sfondare (e svuotare) la cassaforte con una fiamma ossidrica. Sono stati interrotti appena in tempo, ma sono comunque riusciti a fuggire da dove erano entrati (dal balcone).

Le denunce ai carabinieri

Furto in parte sventato, rubati solo pochi gioielli e un po' di argenteria: stessa dinamica per una seconda abitazione, poco lontana, dove il rientro dei padroni di casa ha costretto i ladri a un'altra repentina fuga dal balcone. Colpo riuscito solo in parte, ma casa infine svaligiata al terzo tentativo in Via Milano: i malfattori avrebbero forzato una forza finestra e letteralmente svuotato l'appartamento di oro e preziosi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, che hanno già raccolto le denunce dei proprietari.