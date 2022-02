Ladri acrobati in azione il pomeriggio di San Valentino, svaligiata una casa

Ladri acrobati in azione nel tardo pomeriggio, pronti ad arrampicarsi su grondaie e tubature al calare del buio per poi fare irruzione negli appartamenti. Un copione che si ripete - tristemente - mese, dopo mese. L’ultimo colpo è stato messo a segno a Rezzato, tra le 17.30 e le 18 di lunedì.

Nel mirino dei malviventi è finita un’abitazione di via Mantova: approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno messo a soqquadro l’appartamento in cerca di oggetti di valore da arraffare. Per raggiungere la casa si sarebbero arrampicati fino al primo piano, poi avrebbero rotto una portafinestra.

Ladri acrobati e pure silenziosi, a quanto pare, che agiscono indisturbati: in pochi minuti arraffano preziosi e contanti e poi si danno alla fuga. E sui social monta la rabbia dei cittadini che chiedono maggiori controlli.