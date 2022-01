Furti a scuola, bar e Comune: si consegna alla polizia in bici, ma pure quella è rubata

Aveva preso di mira bar e ristoranti, ma pure la scuola e il Municipio di Rezzato. Diversi i colpi messi a segno, o solo tentati, nel paese in cui viveva. Raid notturni, spesso a favore di telecamera, che gli hanno fruttato magri bottini, a cui lui stesso ha deciso di mettere fine, consegnandosi spontaneamente alla polizia locale. Pare che l'uomo, un 52enne pluripregiudicato bresciano, si sentisse ormai braccato - e in effetti gli agenti lo avevano già identificato - e avrebbe quindi deciso di vuotare il sacco, ma si è presentato al comando in sella ad una bici rubata.

Cinque gli episodi di cui il 52enne - stando a quanto ricostruito dalla Locale - sarebbe responsabile: sono tutti avvenuti nelle ultime settimane. La prima incursione nella notte delle 17 gennaio: verso le 4 del mattino, l'uomo ha scassinato la saracinesca di un bar, ma è scattato l'allarme ed è quindi fuggito a gambe levate. Sempre nella stessa notte è invece riuscito ad entrare in un ristorante del paese, ma non ha trovato nulla da arraffare, andandosene così a mani vuote.

Più fortunati i raid della notte del 25 gennaio: sempre verso le 4 del mattino, il 52enne è riuscito a introdursi nel bar già preso di mira la settimana prima, andandosene - questa volta - con pizzette e brioche per un valore di 60 euro. Poi è stata la volta della scuola media Perlasca: entrato dal retro dell'edificio, ha scassinato il distributore di bevande mettendosi in tasca qualche monetina. Infine, qualche giorno fa, l'incursione nella sede del Comune: anche in questa occasione ha preso di mira la macchinetta del caffè, portandosi via circa 50 euro.

Nelle sue incursioni è stato ripreso dalle telecamere delle attività della zona: per la polizia locale non è quindi stato difficile individuare il ladro seriale. Ma non c'è stato il tempo di bussare alla sua porta: il 52enne si è consegnato spontaneamente ed è stato denunciato per tentato furto, furto, danneggiamento e ricettazione.