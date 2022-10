Tre furti in pochi giorni, case messe a soqquadro: paese preso di mira dai ladri

Escalation di furti a Rezzato: nella sola serata di venerdì i ladri hanno svaligiato almeno due abitazioni. Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri, ma anche sulle pagine social del paese per avvisare i cittadini ed invitarli ad "alzare la guardia".

I colpi sono stati messi a segno in località San Carlo e nel quartiere Aldo Moro, tra le 21 e le 23. Nei giorni precedenti nel mirino dei malviventi era finita anche un'abitazione di via Caduti di Piazza Loggia.

Copione pressoché identico: dopo aver forzato le porte, i ladri hanno messo a soqquadro le abitazioni arraffando ciò che trovavano. Veloci e silenziosi, tanto che i vicini non si sarebbero accorti di nulla. In un caso si è sfiorato un pericoloso faccia a faccia: per fortuna, i malviventi si sarebbero accorti del ritorno improvviso dei proprietari e sarebbero fuggiti a gambe levate. Non sono scappati a mani vuote: pare fossero riusciti ad arraffare vestiti e gioielli dopo aver rovesciato i cassetti e rovistato ovunque.

"Sono stato fuori casa per un'oretta e mezza, nel rincasare devo averli interrotti" scrive su Facebook il proprietario di un appartamento di via Fratelli Cervi. Immediatamente è scattata la chiamata ai carabinieri, che hanno raccolto la denuncia dell'uomo. Mentre i militari indagano sugli episodi, in piazza e sui social si percepisce la preoccupazione e il malumore dei residenti.