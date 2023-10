Ladri scatenati in paese: svaligiato il campo sportivo, rubata un'auto

Ancora ladri in azione a Rezzato. Questa volta nel mirino dei malviventi non sono finite le abitazioni dei cittadini, ma due strutture situate in via Milano: il campo sportivo e il bocciodromo.

Tutto in una notte

Il doppio blitz nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 ottobre: tra l'una e le quattro del mattino, i ladri hanno assaltato indisturbati entrambe le strutture, portandosi via pure l'auto del figlio della custode del centro sportivo. Si tratta di una Dacia Sandero che hanno poi probabilmente utilizzato per trasportare il bottino. Senza che nessuno si accorgesse di loro, i malviventi hanno prima setacciato il centro sportivo, scassinando le porte e rovistando ovunque in cerca di qualcosa da rubare, ma se ne sarebbero andati 'solo' con l'auto.

Ladri via con auto e liquori

Dopo aver rotto la recinzione, si sono intrufolati nel bocciodromo, che da poco ha cambiato gestione ed è ancora oggetto di lavori di restyling, compiendo una vera e propria razzia. Tagliando inferriate e sfondando anche una porta antipanico, hanno raggiunto il bar della struttura. Se ne sono andati con il registratore di cassa, con all'interno qualche banconota, e con tutte le bottiglie di liquore. Non solo, prima di fuggire a bordo della Dacia rubata al figlio della custode, i malviventi hanno portato via anche l'attrezzatura utilizzata dalla ditta che si sta occupando dei lavori di ristrutturazione.

Come detto, nessuno si è accorto di nulla almeno fino al mattino successivo, quando il figlio della custode si è reso conto che la sua auto non c'era più. L'antifurto satellitare segnalava che la macchina era in sosta in un parcheggio della zona, ma una volta sul posto il proprietario ha trovato solo la ruota di scorta e tutto ciò che era custodito nel baule, che ai ladri serviva sgombro per infilare la refurtiva.

Le indagini

I Carabinieri sono al lavoro per rintracciare i responsabili dei raid: informazioni utili potrebbero arrivare dalle telecamere delle abitazioni della zona che avrebbero ripreso un componente della banda.