Picchiata in strada dal compagno: lei scappa, i passanti chiedono aiuto

La lite in via De Gasperi con il compagno, poi le urla e pare anche le botte. Infine la fuga, a piedi, della giovane donna: momenti concitati a cui hanno assistito anche alcuni passanti. E menomale: sono stati infatti loro a far scattare la richiesta d’aiuto al numero unico per le emergenze, consentendo così l’intervento tempestivo della polizia locale. L’uomo è stato fermato dalle pattuglie mentre, al volante della sua auto, girava per Rezzato in cerca della compagna.

Lei è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata in ospedale, al Civile di Brescia: per fortuna avrebbe riportato lievi ferite ed escoriazioni ed è poi stata dimessa. Lui, invece, è stato portato al comando della polizia locale di Rezzato e sono scattate le indagini del caso. Gli agenti, raccolta anche la testimonianza della compagna 31enne, dovranno ora fare chiarezza sulla aggressione che è avvenuta nella serata di ieri, giovedì 12 ottobre.

Stando a una primissima ricostruzione, la furibonda lite sarebbe scoppiata verso le 21, degenerando in pochi istanti: lui avrebbe aggredito la compagna, picchiandola in mezzo alla strada nonostante la presenza di altre persone. La 31enne sarebbe riuscita a divincolarsi e a scappare, invocando aiuto a gran voce. Lui però non si sarebbe arreso: sarebbe salito in auto e avrebbe perlustrato le strade del paese per rintracciare la donna, ma la sua corsa è durata molto poco. Rintracciato dalle pattuglie della Locale, è stato bloccato prima che potesse nuovamente infierire sulla fidanzata.