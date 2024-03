Cade in casa e si ferisce: finestra sfondata per permettere i soccorsi

Vittima di una caduta mentre si trovava nella sua abitazione, non era più in grado di alzarsi né, tanto meno, di raggiungere il telefono per chiamare i soccorsi. Così ha chiesto aiuto a gran voce, con tutto il fiato che aveva in corpo. E sono state proprio le urla dell’anziana, che vive a Rezzato, ad attirare l’attenzione della figlia che – nel frattempo – aveva raggiunto l’abitazione della madre. Non avendo con sé le chiavi per aprire la porta, la donna non poteva fare nulla: così si è rivolta al comando di polizia locale.

Gli agenti hanno immediatamente attivato il protocollo di emergenza: insieme ai vigili del fuoco, e ai sanitari del 118, hanno raggiunto l’abitazione dell’anziana e, dopo aver abbattuto una finestra, sono entrati all’interno. La donna era riversa a terra, dolorante ed in stato confusionale, ma grazie al tempestivo intervento il peggio è stato evitato. Dopo le prime cure, l'anziana è stata trasferita in ospedale.