Ubriachi alla guida e sorpassi azzardati, controlli a raffica: 12 patenti ritirate

Garantire la sicurezza e prevenire gli incidenti: questi gli obiettivi dei controlli svolti nel fine settimana dalla polizia locale di Rezzato. Numerose le auto fermate ai posti di blocchi predisposti lungo le strade che attraversano il cento abitato della cittadina dell’hinterland come pure sulla Statale 45bis, spesso teatro di schianti dall’esito purtroppo mortale.

Il bilancio è stato reso noto solo poche ore fa: in tutto le pattuglie impegnate hanno ritirato 12 patenti, 8 delle quali ad automobilisti risultati positivi ai test per verificare l’eventuale assunzione di doghe o l’eccessivo consumo di alcol. Ad altri 4 conducenti è stata ritirata la licenza di guida perché sorpresi ad effettuare sorpassi azzardati in corrispondenza di curve e incroci, non solo in centro abitato ma anche sulla strada statale 45bis.

"Il lavoro degli agenti è sfociato anche in un preciso controllo del territorio, sia in ore serali che notturne per contrastare e prevenire i furti in abitazione che minacciano da sempre la nostra quotidianità", si legge nella nota diramata dalla Locale di Rezzato.