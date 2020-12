Furto su commissione: forzano il garage e prelevano la bici da 3mila euro

Hanno agito a colpo sicuro, forzando la saracinesca, prelevando solo ciò che desideravano, e allontanandosi senza lasciare alcuna traccia. Non può essere frutto della casualità il furto di una costosa bicicletta di marca "Carrera" avvenuto nei giorni scorsi a Rezzato, in via Santuario. Lo racconta il quotidiano Bresciaoggi.

La bicicletta era come sempre posizionata nel garage di casa del suo proprietario. I ladri - ma può essere stato anche un solo malvivente a compiere il furto - hanno sventrato la saracinesca per prelevare la bici da corsa, dopodiché se ne sono andati. Il proprietario una volta accortosi del colpo non ha potuto far altro che denunciare ai carabinieri il furto subìto. Valore del mezzo: 3mila euro circa.