Cade in casa e non riesce più a muoversi: le sue urla l’hanno salvata

Vittima di una caduta mentre si trovava nella sua abitazione, non era più in grado di alzarsi né, tantomeno, di raggiungere il telefono per chiamare i soccorsi. Così ha chiesto aiuto a gran voce, con tutto il fiato che aveva in corpo. E sono state proprio le urla dell’anziana donna, di casa in via Fratelli Kennedy a Rezzato, che hanno attirato l’attenzione. Allarmati dalle insolite grida provenienti dall’abitazione della pensionata, verso le 19 di ieri (domenica 29 ottobre), i vicini hanno allertato la polizia locale.

Dopo aver individuato la casa, gli agenti hanno sfondato una delle porte laterali, insieme a una squadra dei vigili del fuoco. Stesa sul pavimento c’era l’anziana: dolorante e immobile. Sul posto è poi intervenuta anche un’ambulanza: dopo le prime cure, la donna è stata trasferita in ospedale. Prima però non ha mancato di ringraziare tutti coloro che si sono mossi per aiutarla. Una storia, per fortuna, a lieto fine, raccontata anche sulle pagine social della polizia locale di Rezzato: "Auguriamo alla signora i migliori auguri di pronta guarigione e, non appena verrà dimessa dal pronto soccorso, passeremo a trovarla", si legge nel post.