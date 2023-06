Mondo dell'economia in lutto per la morte di Renzo Lui, ex amministratore delegato dell'Industria Colori Freddi San Giorgio srl di Mantova. A seguito di una grave malattia, Lui si è spento nella giornata di sabato, lasciando nel dolore i tre figli, i tanti nipoti e il fratello Alberto.

Braccio destro del proprietario Romano Freddi, aveva diretto per lunghi anni un'unità produttiva di grande rilevanza all'interno dell'azienda.

Nella casa funeraria di Levata (frazione di Curtatone) è stata allestita la camera ardente. Le esequie saranno celebrate alle 11 di domani, martedì 20 giugno, nella sala del commiato del cimitero di Borgo Angeli a Mantova.

Nel necrologio i familiari "ringraziano il personale del reparto Cure palliative dell'ospedale Carlo Poma di Mantova per la professionalità e la gentilezza dimostrate".