Morto Imprenditore ed ex sindaco, tutto il paese in lutto

Aveva 78 anni Renato Tobanelli, ex sindaco di Roncadelle e noto imprenditore bresciano: si è spento nei giorni scorsi, ma il suo ricordo resterà impresso nella memoria della comunità che ha guidato per quasi 20 anni.

Esponente del partito comunista italiano fino agli anni '90, quando ha radicalmente cambiato fede politica entrando in Forza Italia, ha amministrato la cittadina dal 1973 al 1992 ed è stato l'artefice di molte opere fondamentali per la vita della comunità. Durante i suoi mandati sono stati realizzati il sistema fognario, il palazzetto dello sport, l'istituto comprensivo e la scuola materna. Non solo: a lui si deve la comparsa dei primi alloggi popolari in paese.

Centinaia i messaggi di cordoglio giunti ai familiari dell'ex sindaco ed imprenditore che lascia nel dolore il figlio Mauro, le adorati nipoti Mia e Martina, il fratello Diego. In molti hanno partecipato all'ultimo saluto: è stato celebrato, martedì mattina, nella chiesa parrocchiale del paese che Tobanelli ha guidato a lungo, traghettandolo verso la modernità.