Stroncato da una terribile malattia, muore storico barista bresciano

Lacrime da Brescia alla Liguria per la scomparsa di Renato Buila, morto a soli 68 anni per una grave malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Da più di trent'anni abitava a Porto Venere, in provincia di La Spezia, ma è ancora vivo il suo ricordo bresciano: per diverso tempo fu infatti il gestore del Bar Tosio, nell'omonima via del centro città.

"Uomo buono e generoso"

E' in Liguria che aveva costruito la sua vita e la sua famiglia: "Prima la discoteca, punto di riferimento per tutti noi negli anni '80 - si legge in una nota di Confartigianato La Spezia - poi la pizzeria nel carugio, un formati innovativo che in tanti hanno provato a imitare, infine la Bottega di Rena. Uomo buono e generoso, marito e padre esemplare, imprenditore capace e intelligente, impegnato nel volontariato, in prima linea nello spendersi per gli altri, e ancora di più per la scomparsa della figlia Caterina".

La morte della figlia

La famiglia aveva dovuto affrontare, infatti, un terribile lutto: la morte della figlia, nel 2014, ad appena 16 anni per un improvviso malore. Negli ultimi anni si era dedicato all'argilla e alle ceramiche, creava oggetti unici nella sua bottega da ceramista celebrata anche dalla stampa internazionale.

Tantissimi i messaggi di cordoglio: "Oggi è un giorno triste per tutta la comunità di Porto Venere, a Francesca e Agnese vanno le mie più sentite condoglianze, anche a nome di tutta l'amministrazione comunale", scrive il sindaco Matteo Cozzani. Cordoglio anche da parte della Croce Bianca di Porto Venere, di cui era un volontario, e dalla Pro Loco del paese.