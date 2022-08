"Sei volato dove non c’è dolore": morto imprenditore, era il papà del sindaco

San Zeno piange la scomparsa di Remo Ferretti, morto all'età di 74 anni. Ex imprenditore edile – nota la sua società che gestiva insieme al fratello – e padre dell'attuale sindaco del paese, lascia nel dolore la moglie Mariella, il figlio Marco con Raffaella e l’adorata nipote Elisa, il fratello Beppe con Franca.

A San Zeno Ferretti è nato e cresciuto. Per lui non solo una vita di successo dal punto di vista lavorativo: per lunghi anni si è infatti dedicato come volontario alla tutela del territorio, collaborando tra le tante cose anche alla bonifica del Naviglio.

I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale martedi? alle 10. Dopo le esequie, il feretro verra? accompagnato al tempio crematorio di Sant'Eufemia: "Remo ora sei volato dove non c’e? dolore, per noi non ci sono addii ma solo arrivederci – La tua Mariellina.", ha scritto la moglie nei necrologi.