Maxi colpo in una ditta bresciana: furto da 70mila euro

Colpo grosso alla Rgm New, impresa edile di Remedello specializzata in ristrutturazioni, tinteggiature, cartongessi e altro: con un raid notturno ignoti hanno fatto razzia di varie e costose attrezzature – trapani, flessibili, compressori solo per citarne alcune – portandosi via pure un camion Isuzu, di cui non c'è più traccia. Come scrive il Giornale di Brescia, il bottino stimato è di almeno 70mila euro.

Il colpo e le indagini

I fatti risalgono ormai a qualche giorno fa. I ladri sarebbero entrati in azione in tarda serata, forzando il portone del capannone di Via per Visano dove l'azienda si è trasferita solo da poche settimane (e dove non c'era ancora l'allarme). Un colpo studiato nei minimi dettagli, senza lasciare indizi, forse anche con appostamenti.

L'unico avvistamento sospetto sarebbe da parte di un residente in zona, che la sera del furto avrebbe visto un camion allontanarsi dal capannone. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno già diramato un alert per eventuali ritrovamenti (sia di materiale che del camion rubato). Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse per il paese.