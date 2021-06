Travolto e schiacciato da una palla di fieno: agricoltore in gravi condizioni

Un uomo di 48 anni è ricoverato in terapia intensiva dopo che, lunedì 31 maggio, è rimasto schiacciato sotto una balla di fieno a Remedello in una cascina in via Prandaiola.

Appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i carabinieri di Isorella e i tecnici dell’Ats di Brescia.

Data la gravità della situazione, il 48enne è stato sedato e condotto d’urgenza all’ospedale in eliambulanza, dove tutt’ora è ricoverato in terapia intensiva. Stando alle prime notizie pervenute, l’uomo avrebbe riportato un trauma cranico e toracico. La prognosi rimane riservata.