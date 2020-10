Intasca 7mila euro di reddito di cittadinanza, ma è in carcere per spaccio

Chiuso in carcere, a scontare una condanna per spaccio di droga, percepiva il reddito di cittadinanza. Un sussidio che l'uomo, un 55enne marocchino, ha ottenuto senza averne diritto.

Oltre a lui nei guai sono finite la moglie, che si era occupata della richiesta, e l'impiegata del Caf di Leno che avrebbe fatto andare a buon fine la pratica. Si tratta di una 32enne di Manerbio: senza avvisare i suoi responsabili, avrebbe espletato tutto l'inter per l'ottenimento del sussidio statale.

La giovane, così come marito e moglie, è già stata ascoltata dal magistrato titolare dell'inchiesta e successivamente iscritta nel registro negli indagati insieme alla coppia.

In tutto il 55enne ha indebitamente percepito 7000 euro: denaro a cui in teoria non aveva diritto perché si trova in carcere, dove oltretutto esegue dei lavoretti saltuari ricevendo quindi dei compensi. L'indagine dei carabinieri di Leno è scattata dai controlli di routine effettuati su tutti coloro che richiedono il sussidio.