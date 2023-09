Non si presenta ad un appuntamento di lavoro, poi scompare: si cerca Rebecca

Sono ore di angoscia per i familiari di Rebecca Pezone, 26enne di Raffa di Puegnago svanita nel nulla da diversi giorni. La denuncia di scomparsa è stata presentata nella giornata di ieri (venerdì 15 settembre) alla stazione dei carabinieri di Salò dopo che la ragazza non si è presentata ad un appuntamento di lavoro a Milano.



Ma di lei non si avevano notizie da alcuni giorni: lo scorso weekend aveva lasciato la sua abitazione di Puegnago dicendo ai familiari che avrebbe trascorso qualche giorno via con gli amici. La madre l’avrebbe sentita al telefono martedì sera, poi è calato il silenzio: il cellulare di Rebecca sarebbe spento da mercoledì.



"Stiamo cercando nostra figlia ovunque. Chiediamo a chi l'avesse vista nell'ultimo periodo di aiutarci a ricostruire gli spostamenti - si legge nel disperato appello condiviso sui social dalla mamma della 26enne - . L’ultima volta è stata vista vicino a casa, a Raffa di Puegnago, nel tardo pomeriggio di sabato scorso: aveva con sé uno zaino grigio azzurro ed era vestita con pantaloncini corti e t-shirt scura".

Attualmente ha i capelli raccolti in piccole trecce bianche, potrebbe aver cambiato o tolto le lenti e avere quindi gli occhi di un altro colore (marrone o verde) rispetto alla foto che vedete. L’invito per chiunque abbia notizie o informazioni utili è quello di contattare il comando dei carabinieri di Salò, a cui sono affidate le indagini e le ricerche.