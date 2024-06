«Vengo a cercarti e ti ammazzo»: arrestato rapinatore seriale

Undici. Tante sono le rapine finite a reperto dei carabinieri della stazione di Sabbio Chiese, coadiuvati nella loro attività dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile. Protagonista, un ragazzo di 19 anni che dal dicembre 2023 a marzo 2024 ha - letteralmente - terrorizzato decine di studenti e pendolari che dalla Valsabbia raggiungono la città per scuola o lavoro.

Nella giornata di ieri, venerdì 21 giugno, il giovane residente a Casto è finito in carcere, raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Brescia. Il giovane «ha dimostrato con la propria condotta di adottare uno stile di vita improntato alla prevaricazione delle persone più deboli e alla commissione seriale di atti predatori con violenza e minaccia», ha scritto il Gip Giulia Costantino nell'ordinanza di custodia cautelare riportata dal quotidiano Bresciaoggi.

Nell'indagine è emerso che per il giovane già a settembre 2023 era scattato il divieto di ingresso alla città, divieto mai rispettato. «Stai zitto e non dire niente a nessuno perché altrimenti vengo a cercarti e ti ammazzo»: questa la minaccia rivolta dal 19enne a una sua giovanissima vittima, costretta sotto la minaccia di un coltello a cedere i 25 euro che aveva in tasca. In alcuni episodi il rapinatore si avvaleva dell'aiuto di un complice, indagato a piede libero.