Sul treno rapinano un ragazzo, ma ad attenderli in stazione ci sono i carabinieri

Si sono seduti dietro la vittima e, quando gli altri viaggiatori hanno lasciato il vagone, l'hanno derubata dei 160 euro che aveva nel portafoglio. Protagonisti della rapina sono due giovani bresciani, entrati in azione venerdì, 22 aprile, sul treno che viaggiava sulla linea Brescia-Parma.

I fatti. La vittima è un ragazzo veneto, arrivato in stazione a Brescia per prendere la coincidenza verso la provincia di Parma, dove aveva appuntamento con la fidanzata. Poco dopo la partenza del treno, nel convoglio semideserto nel quale viaggiava sono entrati i due rapinatori, che si sono piazzati nella fila di sedili vicina alla sua. Nella stazione di Canneto sull'Oglio sono scesi gli ultimi altri viaggiatori nella carrozza, e i due sono entrati in azione.

Con modi aggressivi, sotto minaccia si sono fatti consegnare i contanti nel portafoglio, 160 euro (e 20 franchi svizzeri), dopodiché hanno letteralmente scortato il veneto, prima fino a Piadena, dove il treno si è fermato, poi sul pullman fino a Casalmaggiore, dove era prevista una fermata. Ad attendere i due rapinatori c'era però una pattuglia dei carabinieri di Rivarolo del Re, allertati dai colleghi di Casalmaggiore, a loro volta messi in allerta dalla ragazza del giovane veneto, che nel frattempo aveva raccontato via whatsapp cosa stava succedendo. I due malviventi sono stati portati in caserma, dove sono stati dichiarati in arresto per rapina in concorso.