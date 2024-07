Torna nel negozio dove ha rubato e viene riconosciuto dalla guardia: arrestato

Solo sette giorni prima aveva compiuto una rapina dove è poi ritornato per fare tranquillamente la spesa in compagnia di due amici. Uno straniero quarantenne è stato portato in caserma, identificato e denunciato a piede libero per una rapina impropria compiuta nel supermercato Migross di via Verona a Sirmione.

I fatti. Il 10 luglio il 40enne è entrato nel supermarket e, dopo avere sottratto della merce, se n'è andato dopo avere ferito alla mano l'addetto alla sicurezza che ha tentato di bloccarlo all'uscita del negozio. Sette giorni dopo, il 17 luglio, l'uomo è tornato nel supermercato, questa volta in compagnia di due amici. Al momento di pagare la spesa, l'addetto alla sicurezza l'ha però riconosciuto, ed ha fatto scattare l'allarme chiamando i carabinieri senza dare nell'occhio.

All'arrivo dei militari il ladro è stato prontamente bloccato. Nel frattempo i due amici, che stavano tranquillamente caricando la spesa in auto, sono stati controllati dalla Polizia locale, che li ha subito lasciati andare visto che avevano regolarmente pagato.