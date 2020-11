Terrore alle Poste: le punta un coltello alla gola e poi la chiude in bagno

Il colpo è riuscito all'ufficio postale di Montichiari: armato di taglierino e con un cappuccio in testa, oltre che la mascherina, un giovane rapinatore (non ancora identificato) è riuscito a fuggire con un bottino di oltre 7mila euro. A tanto consisteva l'ammontare della cassaforte che la direttrice dell'ufficio di Ponte San Marco, teatro della rapina, ha dovuto consegnare al bandito prima di essere rinchiusa in bagno, con la forza.

Presa alle spalle e poi rinchiusa in bagno

Tutto è successo in pochi e concitati muniti, subito dopo l'orario di chiusura delle 13.30. La direttrice dell'ufficio, 45 anni, stava abbassando la saracinesca quando è stata sorpresa alle spalle. Con la lama alla gola, è stata costretta ad aprire la cassa e poi trascinata in bagno. Rinchiusa all'interno, è riuscita a liberarsi prendendo a calci la vetrata, ma è rimasta ferita: niente di grave, ma è stata comunque ricoverata in ospedale (in codice giallo).

Le indagini affidate ai carabinieri

Nel frattempo il rapinatore si era già dileguato. Facile immaginare che ci fosse un complice ad aspettarlo, a poca distanza. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Desenzano: al vaglio degli inquirenti le immagini (eventuali) delle telecamere di videosorveglianza installate in paese, oltre che dai varchi e dalla lettura targhe. Sono stati sentiti anche alcuni testimoni.