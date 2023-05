Parcheggia l'auto di lusso, gli rubano l'orologio da 70mila euro: 4 arresti

Quattro arresti per l'orologio da oltre 70mila euro: si tratta di una banda di partenopei in trasferta tra Brescia e Verona per mettere a segno il colpo. La vittima è un bresciano che, il 2 maggio scorso, in pieno centro città aveva appena parcheggiato la sua lussuosa auto: è stato avvicinato da due rapinatori a bordo di altrettanti scooter, con caschi scuri per coprire il volto, che in pochi secondi gli hanno sfilato l'orologio dal polso, un costosissimo Patek Philippe, prima di dileguarsi nel traffico e far perdere le proprie tracce.

In pochi giorni gli uomini della Squadra mobile della Questura di Brescia sono riusciti a rintracciarli e arrestarli. Tre dei sospettati, come detto tutti di origini campane, sono stati localizzati e "agganciati" in autostrada, con il supporto della Polstrada di Cremona: tra loro sono stati riconosciuti i due autori materiali della rapina, nonché un complice che li aveva supportati nella fuga, facendoli sparire a bordo di un furgone da lavoro.

Quattro arresti della Polizia di Stato

Nello stesso furgone, ritrovato a Bergamo dalla Polizia di Stato, sono stati recuperati i due motoveicoli utilizzati nella rapina commessa a Brescia, oltre a targhe adesive false, parrucche e sistemi per comunicare a distanza. I quattro sospettati, arrivati dalla Campania, avevano trovato alloggio in provincia di Verona per mettere a segno il colpo: l'ultimo componente della banda è stato raggiunto e fermato in stazione proprio a Verona.

Ritrovato (e restituito al legittimo proprietario) anche l'orologio sottratto durante la rapina: era stato nascosto nel bagno della struttura ricettiva che, a sua insaputa, stava ospitando i malviventi. Tutti e quattro sono stati arrestati e trasferiti in carcere: gli arresti sono già stati convalidati.